Occhipinti e l'impresa dimezzata

Scherzi del cielo di settembre. Partenza, come da tradizione, da Marina Grande. Ma il maltempo e i fulmini costingono a interrompere la gara a metà. 20 chilometri anziché 36. Ordine di arrivo fissato a quel punto. L'impresa epica non c'è, e - a beffare i campioni in acqua - il sole all'arrivo al Circolo Canottieri, per la premiazione di rito.

L'azzurro Alessio Occhipinti doppia la vittoria dello scorso anno. Suo il gradino più alto del podio della Capri - Napoli di quest'anno.

Secondo il napoletano Mario Sanzullo, che sperava di riportare a casa il trofeo. Poche settimane fa, agli europei, era in testa quando la gara è stata cancellata.

Simone Ruffini al terzo posto, un podio maschile tutto Fiamme oro. Ma non mancano le polemiche da parte di chi aveva scelto una traiettoria diversa, approfittando del vento.

Tra le donne vince di nuovo la francese Caroline Jouisse.

Per l'avventura romantica, appuntamento il prossimo anno, ventimila bracciate sopra il mare.