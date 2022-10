Pur di navigare, da ragazzino, Nicola cucì un lenzuolo e lo montò a mo' di vela su un gozzo. Si ritrovò dall'altra parte del Golfo, come un naufrago, e furono i carabinieri a riportarlo a casa.

Nicola Scotto di Carlo oggi è il più anziano dei capitani di Procida. Partito da un'isola piccola piccola, ha perso il conto dei giri compiuti intorno al mondo. Negli anni ‘60 sull’isola non c'era neanche la rete telefonica: quando si imbarcava sui primi liberty americani comunicava con la famiglia solo tramite posta. Una vita di passione, di libertà, di nostalgia e di sacrifici.

“I Procidani sono tutti figli di Nettuno”: ci dice così per raccontare il rapporto che c'è tra gli isolani e il mare. I racconti ascoltati e assorbiti da bambini di altri marinai arrivati da porti lontani diventano una geografia immaginaria condivisa che si trasforma in un sapere, in una vocazione. Gli studi nautici nell'Istituto che costituisce ancora un'eccellenza e fa parte di un modello antico che integrava marineria e cantieristica.