Lesioni di secondo grado per Osimhen

Lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. E' l'esito della diagnosi alla quale si è sottoposto il centravanti del Napoli Victor Osimhen. Lunghi i tempi di recupero dall'infortunio, si ipotizzano trenta giorni di stop per il nigeriano che sarà costretto a saltare diverse partite. A cominciare dal match di campionato con lo Spezia in programma domani allo stadio Maradona.

Spazio dunque in attacco a Simeone. Una chance importante per il Cholito, galvanizzato dalla rete segnata al Liverpool in Champions League. Ma potrebbero esserci anche altre novità nella formazione che manderà in campo Spalletti. Guai a prendere sottogamba la gara con i liguri, nel centro sportivo di Castel Volturno si respira un clima di grande concentrazione. "Dobbiamo vincere al di là del nome dell'avversario", ha detto il tecnico degli azzurri in conferenza stampa.



Parole di apprezzamento per Gotti, allenatore dello Spezia: "Lo stimo, l'ho conosciuto bene, so come prepara le partite".