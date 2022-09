Granata, obiettivo tre punti

Ribolle di passione la torcida granata. Saranno oltre quindicimila gli spettatori che venerdì sera affolleranno lo stadio Arechi. Già staccati oltre settemila biglietti per la gara con il Lecce. Un numero che va aggiunto a quello degli ottomila abbonati. Anunciati sugli spalti anche numerosi tifosi salentini. Previsto un imponente spiegamento di forze dell'ordine.

Il clima di entusiasmo non distrae però la squadra, Davide Nicola tiene alta la concentrazione dei suoi. Ancora indisponibili Bohinen e Lovato. Si spera di recuperarli per la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo in programma dopo la sosta. Non sarà della partita nemmeno Federico Fazio. L'argentino dovrà scontare la squalifica per una giornata comminata dal Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato nel concitato finale del match di domenica scorsa con la Juve. Arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma. La scorsa stagione scorso diresse i granata nella partita pareggiata a cagliari e in quella persa in casa contro l'Empoli.