La Salernitana alla sfida con la Juventus

A Torino senza paura. Nella conferenza stampa della vigilia Davide Nicola carica la Salernitana che domani alle 20.45 affronterà la Juventus all' Allianz Stadium. Granata reduci da quattro risultati utili consecutivi. Ora l'esame con la squadra di Allegri che vorrà riscattarsi in campionato dopo la sconfitta di Champions League contro il Paris Saint Germain. Guai però a sottovalutare i bianconeri, avverte Nicola. Che formazione scenderà in campo? Il tecnico granata lascia intendere che potranno esserci novità