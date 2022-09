Azzurre sconfitte 3 a 1 dalla Turchia

Al Palavesuvio di Napoli è iniziato il quadrangolare amichevole di pallavolo femminile che vede in campo anche l'Italia. Le azzurre di Davide Mazzanti hanno giocato oggi il primo match, contro la Turchia, ed è arrivata una sconfitta per 3-1.

L'Italvolley si aggiudica solo il primo set per 25 a 23. Nel secondo la Turchia approfitta degli errori di Egonu e compagne e va sul +6, l'Italia recupera fino a riportarsi sotto sul 23 a 24 ma un errore di Sylla regala il set alla Turchia, che vince anche il terzo parziale per 18 a 25. Senza storia l'ultimo set, vinto dalle ospiti per 25-15.

Domani alle 20 Italia-Polonia.