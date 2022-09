Chiuso uno scarico, niente più liquami nel torrente Solofrana

Le acque nere di 7mila abitanti di Nocera Inferiore non finiranno più nel torrente Solofrana, affluente del fiume Sarno, bensì nel depuratore di Angri. Oggi è stato chiuso lo scarico situato in via Pucci. Si tratta di uno degli interventi portati avanti dalla Gori, con finanziamenti della Regione, per risanare il fiume Sarno, uno dei corsi d'acqua più inquinati d'Europa. Tra poche settimane sarà avviato un altro cantiere relativo al secondo lotto di lavori. Il totale è di 42 interventi per eliminare un centinaio di scarichi. Il management della Gori, conta di chiudere tutti gli scarichi entro il 2025.