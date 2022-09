Energia 'pulita' da scarti animali: il caso di un'azienda di Caivano

La propria scelta sostenibile, in termini di produzione di energia elettrica, la Proteg spa di Caivano l'ha fatta un decennio fa. Riadattando un motore navale e utilizzando scarti di macellazione e olii esausti. Si ottiene un grasso che è il combustibile con cui viene alimentato l'impianto a biomasse installato all'interno dell'azienda. Produce 5,5 megawatt. L'impresa, attiva nel settore della gestione dei rifiuti, è autonoma dal punto di vista elettrico, ma non è immune dal fardello derivante dai rincari del costo dell'energia, in particolare del gas metano.