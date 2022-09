Aggredito a pugni e calci

Era uscito di casa per una passeggiata, forse aveva un appuntamento dove non arriverà mai. In tre lo accerchiano, sono tutti minorenni: i carnefici come la vittima. Uno degli aggressori sembra l'avesse giurata allo studente sedicenne. Succede tutto in pochi secondi, l'altra sera in via Croce a Palma Campania: gli spintoni, e poi calci e pugni. Un colpo sferrato in pieno volto è quello che fa più danni. Il ragazzo viene trasportato d'urgenza all'Ospedale di Nola: presenta un trauma cranico con ferite lacero-contuse alla testa. Per diverse ore si teme per sua la vita, poi la situazione migliora anche se la prognosi resta riservata: resterà almeno 48 ore sotto osservazione prima di una nuova tac di controllo. Il giovane è incensurato, è descritto come uno studente modello, un ragazzo per bene che proviene da una famiglia di Palma Campania molto apprezzata nella cittadina. I Carabinieri della Compagnia di Nola lavorano da ore per ricostruire le dinamiche e individuare tutti i componenti del branco. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di video-sorveglianza. In giornata potrebbero esserci novità