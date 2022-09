Paestum, negli alberghi +30% e tornano gli stranieri. Ma è stangata rincari

Anche nella zona di Capaccio-Paestum, il turismo è tornato ai livelli pre-pandemia, riuscendo in questa estate a superare anche i numeri del 2019. Ma gli albergatori possono gongolare solo a metà. Perché già i mesi estivi hanno portato con sé i rincari monstre nella bolletta dell'elettricità. Il registro delle prenotazioni comincia a riempirsi anche per il 2023, e in periodi tradizionalmente di bassissima stagione.

Una necessità - oltre che un desiderio - per gli albergatori, quella di cercare di lavorare sul più ampio arco temporale possibile, per fronteggiare e provare almeno a pareggiare l'aumento dei costi di materie prime ed energia.

Nel servizio, interviste ad Andrea Ferraioli presidente Gruppo Turismo Confindustria Salerno e Pino Greco, albergatore