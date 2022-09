La chat degli orrori

Vendevano e compravano video e foto di minori indotti al sesso o stuprati, anche di tenera età.

Lo facevano su alcuni gruppi chiusi creati su una nota piattaforma di messaggistica istantanea che garantisce l'anonimato. La promozione avveniva attraverso un canale in rete con 40 mila iscritti da tutto il mondo. Al Compartimento Polizia Postale di Napoli se ne sono accorti durante l'abituale attività di monitoraggio dei reati pedopornografici on line e diversi agenti provocatori sottotraccia, con identità nascosta, si sono inseriti per oltre un anno nella chat dell'orrore.

E all'alba di stamane, su delega della Procura partenopea, sono state effettuate perquisizioni nelle abitazioni di 26 presunti orchi in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Campania e Calabria. Coordinati dal Centro nazionale di Roma, gli agenti della postale hanno sequestrato una moltitudine di dispositivi per risalire, attraverso l'analisi delle tracce informatiche lasciate in rete e la ricostruzione meticolosa dei flussi finanziari, all'identità dei soggetti coinvolti laddove in casa abiti più di una persona. Alcuni sono già stati identificati, uno è stato arrestato in flagranza di reato, per altri è questione di ore.

Poi si passa alla fase ancora più delicata di identificazione delle vittime e degli autori di quel materiale, che possono essere ovunque nel mondo.