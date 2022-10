A Cetara agricoltori e pescatori insieme per il turismo esperienziale

Enogastronomia come volano per il turismo consapevole ed esperienziale. A Cetara pescatori e contadini insieme per un progetto di rilancio elaborato dal Gal Terra Protetta con i fondi del Piano di sviluppo rurale della Regione Campania.



Nel servizio intervengono Roberto Della Monica, sindaco di Cetara (Sa) e Antonio Dura, coordinatore del progetto.