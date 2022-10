A Conca dei Marini si celebra la Santa Rosa

Una bontà diventata un classico della pasticceria Campana. Parliamo della Santa Rosa, evoluzione della sfogliatella classica, creata nel '700 dalle suore del monastero di Conca dei Marini in provincia di Salerno. Una delizia tra le delizie alla quale è dedicato il premio: Santarosa Pastry cup in Costiera Amalfitana.

Sfida a tema "Le Stagioni della Santarosa" per i 5 finalisti in gara. A vincere: Angelo Mattia Tramontano de "la Devozione - nel Chelsea Market di New York" con la creazione Onna rusinella

Un successo internazionale la nona edizione, che cresce nel segno di un'altra storica prelibatezza della pasticceria regionale.