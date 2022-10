A lezione di interculturalità e sostenibilità con i Collegi del mondo unito

Valerio Gagliano, oggi studente di medicina alla Federico II di Napoli, ha passato due anni nella rete dei Collegi del Mondo unito, precisamente a Mostar, in Bosnia Erzegovina. Sostenuto dai genitori e con la voglia di conoscere il mondo ha scelto di completare il liceo all'estero, confrontandosi con ragazzi e ragazze tra i 16 e i 19 anni da ogni parte del mondo. Sono 9.500 ogni anno, distribuiti in 18 Paesi. Il 24 ottobre scade il bando per l'edizione 2023-2025. Chi sceglierà di fare domanda sul sito www.it.uwc.org forse potrà trovare anche Valerio tra i selezionatori. Ci sono anche delle borse di studio a disposizione degli studenti. E poi ci sono attività sportive, creative, di volontariato in cui sono coinvolti gli studenti. Alla base di tutto l'importanza di valorizzare le differenze, comprendere le diverse culture, sviluppare senso di responsabilità, fare servizio alla comunità, e, perché no, imparare anche ad essere dei leader.