A scuola di ambiente

Un progetto per sensibilizzare i ragazzi alle tematiche ambientali, ai rischi dovuti al cambiamento climatico e alla crisi energetica e, soprattutto, per stimolare gli studenti delle scuole a cercare soluzioni innovative ai grandi problemi legati a questi temi. La campagna, promossa da Legambiente campania e da un nutrito gruppo di aziende green della regione, è stata presentata nel corso di Innovation village, l'evento che mette insieme le migliori realtà nel campo del'innovazione e dello sviluppo tecnologico che si sta svolgendo a Città della scienza.

Ma, per i ragazzi, non si tratta solo di sviluppare una maggiore consapevolezza della crisi ambientale ed energetica che stiamo attraversando, ma anche di costruirsi prospettive lavorative per il loro futuro. La presentazione della campagna è stato uno dei momenti clou di Innovation village, che proseguirà fino a domani.

Nel servizio con le immagini di Giuseppe Caterino, le interviste al Direttore di Legambiente Giorgio Zampetti e alla Responsabile di Innovation Village Annamaria Capodanno