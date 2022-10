Volla, paura dopo l'agguato

Paura e preoccupazione a Volla in provincia di Napoli, dopo l'agguato di camorra costato la vita a un giovane ritenuto dagli investigatori vicino ai clan della periferia orientale di Napoli. Appello del sindaco Giuliano Di Costanzo: procedura di sfratto avviata per la caserma dei carabinieri, individuiamo subito un altro edificio. Volla non può perdere la caserma.

Interviste ai cittadini, all'attivista della Fondazione Vassallo, Ernesto Russo e al sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo