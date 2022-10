Al Pan il Capability, il festival dell'inclusione

Si tende a parlare di disabilità sempre in chiave problematica. E invece il Capability festival, da giovedì 13 a sabato 15 ottobre al Palazzo delle arti di Napoli, vuole ribaltare del tutto questo punto di vista.

Una chiave di lettura, diversa, anche nelle forme, invitando alcuni influencer che raccontano la propria disabilità senza pietismi a confrontarsi con gli studenti dei licei "Caccioppoli" e "Mazzini". Al PAN invece nei tre giorni del festival dibattiti sul tema dell'inclusione, del "dopo di noi", della vita autonoma e della sessualità.

Logo e progetto grafico del festival sono a cura degli studenti dell'Accademia di belle arti di Napoli.

Palazzo San Giacomo ha anche pubblicato online le linee guida dell'accessibilità, utili per chiunque voglia rendere più fruibili e inclusivi, spazi ed eventi culturali.

Sempre al PAN fino al 31 ottobre resterà in allestimento anche una mostra sulla disabilità realizzata in collaborazione con Magazzini Fotografici. Il 13 e il 14 ottobre, dalle 12 alle 13, visite guidate alla cappella del Pio Monte della Misericordia con i ragazzi della onlus "La scintilla" a far da Ciceroni.

Nel servizio le interviste a Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli; al sindaco Gaetano Manfredi e a Ferdinando Tozzi, delegato per l'Industria Musicale e l'Audiovisivo.