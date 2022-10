Allevava un cammello tra cani e cavalli, denunciato 43enne

Insieme a sette cavalli e dodici cani allevava sul suo fondo di Casal di Principe un cammello, in dispregio di qualsiasi norma di tutela ambientale.

Per questo un 43enne è stato deferito in stato di libertà con le accuse di maltrattamento di animali, ricettazione e abuso edilizio. Nella proprietà dell’uomo i carabinieri hanno riscontrato infatti violazioni edilizie e rinvenuto due targhe di auto rubate.

Grande la sorpresa dei militari, dei veterinari dell’unità operativa della Asl di Caserta e dei tecnici comunali, che hanno effettuato insieme il controllo nel fondo, quando si sono trovati di fronte a un cammello che, insieme agli altri anumali è stato sequestrato e affidato alla custodia giudiziale dell’Ente Foresta demaniale regionale di Cerreta Cognole, in provincia di Salerno mentre sono in corso le indagini per appurare la provenienza e l’uso che veniva fatto del cammello e approfondire la natura delle attività dell’uomo.