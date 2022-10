La grande festa degli Alpini a Napoli

La musica delle fanfare degli Alpini riempie le strade di Napoli.

Prima giornata di celebrazioni per il compleanno del corpo, nato proprio nel capoluogo partenopeo 150 anni fa. A scandirla quattro esibizioni in altrettante piazze della città.

La brigata alpina Julia in Piazza Municipio, quella Taurinense in Piazza Dante. La fanfara dei bersaglieri della brigata Garibaldi in Piazza Carità. I congedati della Tridentina si sono esibiti in Piazza del Gesù.

Non poteva mancare l'omaggio alla città ospitante, con alcuni classici del repertorio della canzone napoletana.

Una sfilata che percorre le vie del centro cittadino tra la curiosità di cittadini e turisti, per poi congiungersi a Piazza del Plebiscito.

Una prima giornata di festa. Domani la parata sempre in Piazza del Plebiscito e il passaggio delle frecce tricolori.