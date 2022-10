Alta Velocità, giornata di disagi sulla Napoli-Roma

Ritardi fino a 100 minuti. Ripercussioni sull'intera dorsale dell'Alta Velocità. Giornata difficile per gli utenti del servizio ferroviario a causa di un guasto alla linea elettrica sulla Roma-Napoli all'altezza di Anagni.

Quattro i convogli bloccati: due Frecciarossa e due Italo. I passeggeri trasferiti a bordo di altri mezzi mentre i treni successivi venivano instradati sulla linee di Formia e di Cassino.

Alla stazione di Napoli Centrale, viaggiatori a lungo in attesa davanti ai tabelloni. La situazione è tornata lentamente alla normalità a partire dal primo pomeriggio, una volta riparato il guasto.

Un altro guasto, questa volta a Casoria, ha ulteriormente rallentato la circolazione nel nodo di Napoli interessando anche le tratte locali. Con ritardi, in questo caso, intorno ai 20 minuti.