Ambulanza bloccata da auto in sosta a Napoli

Automobili in sosta che bloccano un'ambulanza. È la denuncia dell'associazione a difesa dei professionisti sanitari Nessuno Tocchi Ippocrate che ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook. Il fatto si sarebbe verificato in via Salita Pontecorvo nel centro di Napoli. "Secondo le prime informazioni che ci sono arrivate l'equipaggio a bordo del mezzo sarebbe addirittura sceso per spostare a mano le vetture", raccontano dall'associazione. La donna per la quale era stato richiesto l'intervento avrebbe accusato un episodio sincopale, una perdita di coscienza di breve durata. In casa della signora, riferisce il direttore del 118 Giuseppe Galano, sono arrivate 2 ambulanze, la prima non medicalizzata e la seconda medicalizzata. Purtroppo, nonostante un intervento di rianimazione cardiopolmonare effettuato dai soccorritori e durato 30 minuti, la signora non ce l'ha fatta. “Le difficoltà incontrate dall'ambulanza si sono verificate al termine dell'intervento, quando l'ambulanza stava rientrando. Anche se in questo caso il traffico non ha inciso sulla tempistica dei soccorsi, esiste un problema viabilità a Napoli che non può essere ignorato”, dice Galano.