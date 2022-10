Ancora pari per il Benevento. A Bolzano è 1 a 1

Secondo pareggio consecutivo per 1 a 1 per il nuovo corso del Benevento guidato da Fabio Cannavaro. Contro il SudTirol il coach sannita conferma il 3421 ma cambia numerosi interpreti: in attacco fuori Forte per Simy con Improta a spingere come quarto di destra a centrocampo, mentre la difesa è rivoluzionata. Fuori Glik e Veseli per Capellini e Pastina. Ed è proprio il braccetto di sinistra del terzetto a realizzare l’incursione vincente che vale lo 0 a 1, da punizione sulla trequarti di Ciano al 39esimo del primo tempo. Nella ripresa è il SudTirol ad alzare il baricentro e a tentare più volte la strada del pareggio. Paleari si frappone prima su Niccolussi Caviglia, poi su Zaro, che all’84esimo capitalizza un cross di Casiraghi dopo un corner corto dei tirolesi. Cinque minuti dopo il Benevento rischia persino la sconfitta ma Pompetti tira alto da buona posizione. Con la conclusione debole di Improta, parato da Poluzzi si chiude il match.