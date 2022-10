Apre il Complesso Scampia dell'Università di Napoli Federico II

I primi studenti sono entrati alle 9, poi le aule e i corridoi del complesso Scampia dell'Ateneo Federico II si sono riempiti, di ora in ora. 100 matricole oggi, 660 in questo anno accademico nei corsi triennali e nelle lauree magistrali, oltre 2600 ragazzi negli anni successivi. E' bello che la mia ultima uscita sia qui, dice il ministro dell'università Cristina Messa, mentre nella cerimonia inaugurale si ripercorre una lunga storia con molti dei suoi protagonisti.

Un punto di partenza per il sindaco di Napoli Manfredi, che guarda al lavoro ancora da fare per il quartiere. Il governatore De Luca dice che i prossimi interventi richiederanno altre risorse e meno lentezze procedurali, ma per le prossime fasi la strada è tracciata. Nel servizio di Anna Teresa Damiano, anche l'intervista al Rettore Matteo Lorito.