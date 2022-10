Arte e bambini: la strada per il futuro al Rione Sanità

Le foto e i ricami dei bambini del Rione Sanità compongono l'opera dell'artista turca Ozge Sahin alla Casa di Comunità - Fondazione Pavesi. L'installazione, dedicata alla professoressa di Tecnologia dell'Architettura Serena Viola, prematuramente scomparsa, è l'esito di un progetto dedicato alla rigenerazione degli spazi collettivi.

Valorizzare gli spazi utilizzati dalla comunità per migliorare il contesto urbano. Coinvolgere la cittadinanza e soprattutto i bambini, per insegnare ai più giovani quanto sia importante custodire e arricchire i luoghi del quartiere. E' questa, come da titolo dell'opera, la strada per il futuro.

Nel servizio le interviste a Michelangelo Russo, direttore del Dipartimento Architettura Federico II; a Maria Rita Pinto, professore di Tecnologia dell'Architettura; all'artista Ozge Sahin e a Don Luigi Calemme, parroco del Rione Sanità.