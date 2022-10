Arrivato un campo nuovo da Firenze, da domani si gioca a Napoli l'ATP 250

Dopo la pioggia, torna il sereno sul Tennis Club Napoli. Ma non è bastato un po' di sole e uno scenario da cartolina per salvare lo svolgimento del torneo Atp 250. Provvidenziale è stato un campo smontato a Firenze e arrivato a Napoli nella notte. Gli operai sono al lavoro per una sostituzione in tempo da record della superficie dura dell'arena da 4000 posti alla Rotonda Diaz.



Nel pomeriggio il collaudo del nuovo campo, l'auspicio è di giocare nel pomeriggio di lunedì le prime partite del tabellone principale, con uno slittamento di mezza giornata rispetto al programma iniziale.

La caccia e il processo ai responsabili possono aspettare. Prima bisognava salvare lo svolgimento del torneo Atp 250 ed evitare di compromettere irrimediabilmente l’immagine di Napoli e del suo tennis club.

In una conferenza stampa il direttore del torneo, Cosimo Napolitano, ha spiegato che il problema del manto era dovuto alla non perfetta impermeabilità della resina utilizzata per realizzare la superficie dura. Inizialmente si era pensato che l’umidità della forte pioggia di giovedì avesse sollevato il legno posizionato a copertura della terra rossa, ma i tecnici ispezionando il campo avevano osservato che le tavole erano asciutte.