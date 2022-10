Attesa per l'esame del Dna sul cadavere rinvenuto a Pontecagnano

cadavere rinvenuto in un casolare di campagna. C'è attesa per l'esito del test del Dna sui resti irriconoscibili. Un passaggio fondamentale, insieme al referto medico-legale e all'analisi dei reperti, per capire se il corpo sia di Marzia e se e come la ragazza è stata uccisa. La Procura di Salerno indaga per omicidio e occultamento di cadavere.