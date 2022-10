Sale la quotazione del frumento, rischio di nuovi rincari per il pane

Nell'ultimo anno il prezzo della farina è cresciuto del 25%. “In atto vere e proprie speculazioni finanziarie” denunciano gli imprenditori del settore. In Campania, un chilo di pane costa in media 3 euro ma con la crisi internazionale c'è il rischio che i costi lievitino in poche settimane.



Nel servizio le voci di:



Antimo Caputo - imprenditore

Domenico Filosa - presidente Unipan Confcommercio Campania