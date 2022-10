Autista di ambulanze e infermiere giudicati colpevoli di concussione

Il tribunale di Napoli ha condannato a 4 anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici per concussione un infermiere e un autista soccorritore dell’ambulanza. L’Asl Napoli 1 centro li ha licenziati. I fatti risalgono al 2014. Un avvocato chiama soccorso per madre cardiopatica. Equipaggio rifiuta trasporto in ospedale nonostante una certificazione medica e il cardiologo confermato necessità ricovero. Il familiare decide di chiamare ambulanza privata, avvertendo il 118 del diniego, l’equipaggio torna per farsi firmare rifiuto del servizio.