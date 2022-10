Azzurri epici, siete nella storia

Alla vigilia della trasferta di Amsterdam era difficile immaginare un Napoli migliore di quello visto finora. Eppure è riuscito ad andare oltre, Luciano Spalletti, dando una lezione di calcio in una delle università del pallone; ribaltando una partita che solo per uno scherzo del destino, per una carambola sullo stinco di Kudus, l'Ajax aveva indirizzato dalla propria parte; e intuendo fin dall'inizio che la scelta di Raspadori di nuovo titolare fosse quella giusta.

Il colpo di testa in tuffo dell'ex Sassuolo (momento d'oro per lui tra club e nazionale) il primo segnale di una serata magica: con qualche errore di mira, nel primo tempo; un bell'intervento di Meret; ma in definitiva una sensazione di dominio assoluto certificata dalla zuccata di capitan Di Lorenzo, che ha aperto l'autostrada.

Al tabellino si iscrivono un po' tutti: Zielinski, al terzo gol in questa Champions e sostituito, all'intervallo, da un Tanguy Ndombelè capace nella ripresa di sfornare un assist e colpire una traversa; ancora Raspadori, anche se il merito è in gran parte del solito Anguissa, l'uomo a tutto campo del Napoli; e poi la prima rete europea in maglia azzurra di Kvicha Kvaratskhelia, che di sicuro ne segnerà molte altre, ma questa l'ha cercata, l'ha voluta, l'ha trovata, anche a costo di essere egoista, in alcuni frangenti del match.

Un lusso che poteva permettersi di fronte a un Ajax annichilito, nervoso, in dieci per l'espulsione di capitan Tadic, mortificato lì dove solitamente eccelle: sul piano del gioco. Il punto esclamativo messo dal Cholito Simeone è l'ultima buona notizia: Osimhen dovrebbe rientrare domenica contro la Cremonese. Senza di lui, il Napoli ha mostrato di saperci fare. Con lui, e con una qualificazione Champions quasi in tasca, si può pensare addirittura di far meglio. Sembrava impossibile. Prima di Amsterdam.