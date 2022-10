Basket, campane ancora al palo

Dopo due giornate sono ancora a zero punti: Napoli e Scafati lottano, ci provano, ma anche ieri sono arrivati due ko che lasciano le campane in fondo alla classifica.

La Gevi, senza Howard, è stata sconfitta a Brindisi per 77 a 70 dopo una gara che i pugliesi hanno quasi sempre condotto senza troppi affanni, e quando gli azzurri si sono rifatti sotto, addirittura sorpassando sul 61 a 60 nell'ultimo quarto, la Happy Casa ha dato l'ultima spallata ed è scappata via. La squadra di Buscaglia sembra ancora alla ricerca di se stessa, un po' leggerina e ancora senza gerarchie chiare sul parquet. migliore degli azzurri Robert Johnson con 16 punti. Domenica al Palabarbuto arriva Reggio Emilia per provare a prendersi i primi due punti del torneo.

Intanto a Fuorigrotta ha giocato la Givova contro i campioni d'italia di Milano, visto che il Palamangano è ancora inagibile. I gialloblu si sono battuti con coraggio, ma l'Olimpia è di un altro pianeta e alla fine l'ha spuntata per 75 a 66. I duemila tifosi scafatesi sugli spalti non sono bastati, ma oggettivamente contro la corazzata di messina non era facile. Miglior marcatore della Givova Doron Lamb con 16 punti. Per coach Alessandro Rossi, comunque, non mancano gli spunti positivi.