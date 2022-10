Basket, campane "stonate"

La quinta di campionato non dice bene a Napoli e Scafati, con gli azzurri che incappano in un brutto scivolone interno contro il fanalino di coda Trieste e la Givova che cade a Trento anche se solo nei secondi finali.

La Gevi perde così la possibilità di infilare il terzo successo consecutivo, lasciandosi sorprendere da una Trieste ben più agguerrita. La squadra di Buscaglia comincia bene andando anche a più dodici, poi viene risucchiata dalla difesa a zona avversaria e da lì comincia un lungo testata a testa che non si risolve nei 40 minuti anche per i tanti errori degli azzurri. All'overtime, Stewart avrebbe anche la palla del pareggio ma il suo tiro finisce sul ferro e il match si chiude sul 95 a 92 per i giuliani. Alla Gevi non bastano i 23 punti di Johnson e i 20 di Williams, anche perché sembra sempre mancare raziocinio e capacità di gestione dei momenti caldi. Insomma, per ora Napoli sembra una squadra con tanto talento ma senza molto fosforo che si scioglie nelle difficoltà affidandosi alle giocate individuali piuttosto che allo spartito di squadra.

Anche Scafati va ko a Trento, ma dopo una prova ben diversa in cui la squadra di coach Rossi ha lottato dal primo all'ultimo minuto, venendo punita solo da alcuni episodi sfavorevoli per il 75 a 68 finale. Per i gialloblu ci sono 14 punti di capitan Rossato e 13 a testa per Logan e Lamb, ma la squadra ha dato l'impressione di crederci fino alla fine. La buona notizia per la Givova è il ritorno a casa: da domenica prossima infatti potrà finalmente giocare al Palamangano, dove sono stati completati i lavori di ristrutturazione.