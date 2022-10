Basket, perdono Napoli e Scafati

Dopo la prima di campionato sia Napoli che Scafati restano a bocca asciutta, ma con buone indicazioni per il futuro. Per entrambe un esordio difficile: la Gevi in casa contro la corazzata Virtus Bologna - candidata con Milano al successo finale - la Givova sul campo della Reyer Venezia, che resta uno dei top team del torneo. Sia Napoli che Scafati hanno giocato un gran primo quarto, calando però vistosamente alla distanza. Tra i gialloblu, messi sotto alla fine dai lagunari per 80 a 69, buona prova di Thompson e dell'ex Stone, autori di 14 e 11 punti e buone giocate.

La Gevi, invece, davanti al suo caldissimo e numeroso pubblico si era illusa dopo un primo quarto stellare, chiuso con venti punti di vantaggio su una Virtus priva di 4 giocatori da quintetto. Poi, un po' alla volta, gli azzurri si sono spenti, ma rimanendo sempre in testa fino all'ultimo periodo, quando un parziale passivo di 24 a 3 ha li definitivamente condannati al ko finale per 89 a 77. Coach Buscaglia, comunque, nonostante la delusione, preferisce guardare agli aspetti positivi.