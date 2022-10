Boccia: "Necessario ricostruire il campo largo"

Sulla sconfitta del Partito democratico alle ultime elezioni politiche, il commissario regionale del Pd Francesco Boccia non usa mezzi termini: “Abbiamo perso perché ci siamo presentati divisi e perché non siamo stati convincenti. In Campania, però, il centrodestra non è maggioranza. Dobbiamo lavorare su quel campo largo che ci ha consentito di vincere alle elezioni amministrative in numerose realtà”. Rimangono, però, i nodi da sciogliere in tema di alleanze, soprattutto in vista del congresso che rinnoverà la dirigenza del Pd.