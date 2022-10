Cadavere a Pontecagnano, attesa per il test sul dna

Ore d'attesa per gli investigatori e di angoscia per i familiari di Marzia Capezzuti. Solo l'esame del dna potrà confermare se il cadavere ritrovato in un casolare nei boschi di San Benedetto, tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, appartenga alla giovane milanese di cui non si hanno più notizie dallo scorso 7 marzo.

Ieri i carabinieri, con l'ausilio di un elicottero dei vigili del fuoco, hanno condotto le ricerche in una vasta area collinare, fino a individuare il corpo.

La procura della Repubblica di Salerno mantiene uno strettissimo riserbo sull'indagine che vede al momento cinque persone iscritte nel registro delle notizie di reato per omicidio e occultamento di cadavere, tra cui alcuni familiari dell'ex fidanzato di Capezzuti, morto nel 2019