Cadavere in un casolare di Pontecagnano. Forse appartiene a donna scomparsa

Servirà un test del Dna per capire se i resti umani ritrovati in un bosco di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, appartengano davvero a Marzia Capezzuti, la ragazza 29enne originaria di Milano scomparsa dalla città picentina più di un anno fa. Il corpo, di difficile identificazione, è stato rinvenuto dopo giorni di ricerche mirate dai carabinieri in un casolare abbandonato nei boschi di San Benedetto, tra Faiano e Montecorvino Pugliano, lungo una strada che conduce al campo sportivo.

Sul caso gli investigatori mantengono un riserbo strettissimo, ma le ricerche andavano avanti da ore in modo puntuale, con il supporto di un elicottero e dei vigili del fuoco. Partite da via Carlo Pisacane, si sono spostate nei pressi delcasolare abbandonato dove è riaffiorato il cadavere. La Procura di Salerno, che coordina le indagini per la scomparsa di Marzia Capezzuti, ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone per omicidio ed occultamento di cadavere.