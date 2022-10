Canadair precipitato sull'Etna, continuano le ricerche dei piloti

Uno dei due piloti del Canadair antincendio precipitato ed esploso alle pendici dell'Etna, ieri pomeriggio, era un istruttore di volo salernitano, Roberto Mazzone, 62 anni, volontario dell'associazione Soccorso Amico.

Era sfuggito alla morte nel dicembre 2003: pilotava un aereo da turismo in avaria che fece un atterraggio di fortuna, in pieno centro a Salerno, sul lungomare.

L'altro pilota del Canadair era Matteo Pozzoli, 58 anni, di Erba, in provincia di Como. Entrambi dipendenti della società Babcock che fornisce velivoli antincendio in Italia. Le ricerche dei loro corpi sono riprese all'alba. Difficile ritrovare i resti.

Uno stallo d'ala dovuto a una manovra sbagliata o un volo a quota troppo bassa: sono queste le due ipotesi si cui carabinieri e procura di Catania lavorano per individuare le cause della tragedia.

Dolore e sgomento a Salerno, dove Mazzone era molto noto, anche per il suo impegno nel volontariato.



