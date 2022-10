Cannavaro, dimissioni respinte e squadra in ritiro

Il rischio di non trovare le risorse interiori per reagire a una situazione imprevista è alto.

E proprio su questo aspetto dovrà lavorare Fabio Cannavaro per far uscire il Benevento dalle sabbie mobili di una classifica preoccupante. Nove punti in dieci gare. Peggio ha fatto solo il Perugia. I sanniti sono penultimi in compagnia di Palermo, Venezia e dello stesso Como.

Un incubo per una squadra costruita per cercare la promozione in serie A e che ora deve trovare le risorse mentali e fisiche per non sprofondare. Con l'avvento in panchina di Fabio Cannavaro a sostituire l'esonerato Fabio Caserta non c'è stata l'attesa svolta: appena due punti in quattro partite.

Così, dopo la brutta sconfitta di Como, 2-1 e tutte le fragilità di una squadra smarrita emerse, Cannavaro ha rassegnato le proprie dimissioni. "Un atto dovuto" ha spiegato visto l'inizio difficile dell'avventura. Dimissioni respinte dalla società che ha rinnovato la fiducia al campione del mondo, convinta di aver puntato sull'uomo giusto per risollevare la Strega che ora andrà in ritiro per provare a sfruttare le due partite interne con Pisa e Bari.