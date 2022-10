CapriArt*, musica contro la disuguaglianza di genere

Un concerto tutto al femminile, al centro caprense Ignazio Cerio, con il quartetto d’archi Ombra Felice composto da quattro musiciste francesi, che hanno proposto un repertorio frutto di una ricerca tra le compositrici transalpine del XIX secolo, alcune delle quali dimenticate dalla musicologia internazionale.



Il concerto è il secondo appuntamento di CapriArt*, Arte come rivendicazione di genere, festival multidisciplinare per la direzione artistica di Mauro Gioia, sostenuto dalla città di Capri, giunto alla seconda edizione che ha come tema centrale la lotta per l’uguaglianza e la parità.



L’edizione del 2022 di CapriArt*, dedicata alla pioniera del cabaret francese Agnes Capri, proseguirà nei mesi di novembre e dicembre con nuovi appuntamenti.