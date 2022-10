Commercio, 5mila imprese a rischio chiusura per il caro energia

Tra i primi a lanciare l'allarme, gli operatori del commercio continuano a navigare in tempesta. Sulle loro imprese - dicono - il caro energia sta avendo un impatto superiore a quello prodotto dal covid. Le bollette sono troppo alte. Manca liquidità per far fronte alle spese.

Del resto, i margini per intervenire ulteriormente sui prezzi al dettaglio sono risicati. L'inflazione corre: a settembre +8,7% in Campania. E la corda rischia di spezzarsi anche dal lato dei consumi. In un anno, stima l'Unione Nazionale Consumatori, l'aggravio per le famiglie supera i 1.600 euro.

Nel servizio, le voci di:

Vincenzo Schiavo - Vicepresidente nazionale Confesercenti

Carla della Corte - Presidente Confcommercio Napoli