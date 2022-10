Concerto evento a Scampia con i protagonisti del rap

8500 spettatori per un concerto unico: location fuori dal comune e sul palco i nomi più in vista della scena rap. In piazza Ciro Esposito a Scampia, periferia di Napoli, per il Red Bull 64 Bars Live, sono arrivati Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame, Marracash e Dj TY1. Spettacolare anche la scenografia a 360 gradi con più palchi a disposizione degli artisti. Quelli più noti, ma anche quelli emergenti, da Hell Heaven 11 a Dipinto, passando per Plug Neves 17, JLord e Vettosi, che sono stati coinvolti nello show.