Covid: in aumento contagi e decessi

C'è un balzo in avanti del coronavirus in Campania: la diffusione in 24 ore passa da una incidenza del 16,8% al 18,5%, quasi due punti percentuali in più dopo giornate di sostanziale stabilità.

In termini assoluti l'andamento della pandemia nella nostra regione registra su 20.702 test eseguiti, 3.839 i nuovi casi di contagio.

Ieri i neo positivi erano 991, un quarto in meno, ma anche i test eseguiti erano di molto inferiori, sfioravano i 6mila.

Stabili decessi per contagio: 4 quelli delle ultime 48 ore, ai quali si aggiungono altre due morti dei giorni precedenti registrate oggi.



Dall'ultimo bollettino della regione e della protezione civile risulta un lieve aumento dei ricoveri: 283 le persone in reparti di degenza covid (più 2 rispetto a ieri), e 11 in terapia intensiva, (uno in più).

Sono infine 3.160 i posi letto disponibili in degenza e 575 in terapia intensiva.