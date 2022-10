Covid: in calo tasso di positività e ricoveri in Campania

Torna a calare la curva del contagio da Covid in Campania. Da giorni i dati del bollettino regionale disegnano un'altalena fra nuovi positivi e guariti. I tamponi esaminati nelle ultime ore sono 15.176, quelli positivi al Coronavirus 2.246 positivi, per un'incidenza pari al 14,79%. Quasi due punti e mezzo in meno rispetto al 17,16 del report precedente. I decessi sono 4, mentre l'Unità di crisi regionale conferma il calo dei ricoveri.

Gli esperti continuano a raccomandare la quarta dose di vaccino, soprattutto per le persone fragili e gli ultrasessantenni, con le dosi capaci di coprire anche le varianti di omicron. Ma questo è anche il periodo dell'anno in cui c'è particolare attenzione sulla campagna antinfluenzale. Per scongiurare quella che è stata già ribattezzata come "twindemia", ovvero un'ondata di Covid e influenza stagionale insieme, il consiglio per i più fragili è a sottoporsi anche al vaccino antinfluenzale.