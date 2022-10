Criminalità, Napoli prima in Italia per associazioni mafiose

La città più pericolosa d'Italia secondo l'indice sulla qualità della vita 2022, dati forniti dal ministero dell'Interno elaborati da Il Sole 24 Ore, è Milano.

Napoli nella classifica generale è decima, ma prima in classifica per associazioni a delinquere di stampo mafiosa, scippi, furti di motocicli e contrabbando. Seconda in italia per rapine denunciate, terza per furti di autovetture, quinta per estorsioni, settima per omicidi volontari, nona per l'usura.

Sui dati incidono vari fattori, tra cui la diminuita propensione dei cittadini a presentare denuncia.