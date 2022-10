Crollo Salernitana, il Sassuolo vince 5 a 0

Problemi in difesa per i granata

La Salernitana crolla al Mapei Stadium senza colpo ferire in una partita che entra nella storia per la prima di un arbitro donna in Serie A, la signora Ferrieri Lovato. Il Sassuolo cala il pokerissimo e già al sedicesimo passa con Laurienté: destro a giro preciso che incoccia il palo lontano prima di insaccarsi.

La difesa della Salernitana imbarca acqua e contropiede da ogni lato e Sepe deve fare gli straordinari in due occasioni, prima di capitolare sul rigore di Pinamonti, per un fallo non evidentissimo di Maggiore su Ceide.

Tra le due marcature un timido tentativo di rialzare la testa dei granata con Dia che prima calcia su Consigli e poi mette l'esterno di forza invece di piazzarla.

Nel secondo tempo, in pratica, la Salernitana resta negli spogliatoi. Dopo 8 minuti è Thorstved ad approfittare delle falle nella retroguardia granata per segnare il 3 a 0.

Il quarto gol è opera di Harroui che venti minuti dopo, su assist di Laurienté, supera Sepe, mentre la quinta marcatura arriva nei minuti di recupero con Antiste che raccoglie una respinta del portiere granata per chiudere definitivamente i conti.

Per il tecnico Davide Nicola c'è da riflettere in particolare sulla fase difensiva: sono 11 i gol subiti nelle ultime 4 giornate.