Da Confindustria Giovani sos per imprese e famiglie

L'inflazione che a settembre ha sfiorato il 9%, l'Italia e l'Europa che dipendono economicamente dalla Russia con la guerra in Ucraina che ha provocato rispetto al pre-pandemia un aumento del 1406% del prezzo del gas e del 13,4% di quelli alimentari.

Ci apprestiamo ad affrontare l'inverno, non solo climaticamente. Questo l'allarme lanciato dal 37mo convegno "Energie per cambiare epoca" organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria.

E ora c'è una legge di bilancio da scrivere in tempi record.