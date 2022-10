Napoli, movida selvaggia e controlli

Strade della movida superaffollate anche in questo ultimo fine settimana a Napoli. Nel video inviato alla nostra redazione dal comitato Vivibilità cittadina, l'impressionante situazione di calca ieri sera ai Quartieri Spagnoli. Evidenti le difficoltà per i residenti e alla circolazione. In Via Bisignano - la notte scorsa - il trasporto in ospedale di un bimbo di 4 anni colpito da un improvviso attacco laringo spasmo con febbre alta è stato un vero percorso ad ostacoli per i genitori. La fiumana di gente e i tanti motorini parcheggiati in strada hanno impedito loro, per molto tempo di uscire da casa. Stessa cosa al rientro: sono stati costretti ad andare a dormire da parenti.

Non è andata meglio a Pozzuoli in termini di affollamenti nelle strade della movida flegrea. I controlli dei carabinieri hanno portato all'arresto in flagranza di due giovani tra cui un minore per possesso di stupefacenti, all'identificazione di 120 persone, e al sequestro di alcune dosi di hashish e cocaina.