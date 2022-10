Bonomi: "L'emergenza attuale non consente perdite di tempo"

Auspica che ci sia “al più presto” un Governo il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dal palco del trentasettesimo meeting dei giovani industriali a Capri. Nelle sue conclusioni il leader degli industriali avverte: "La situazione attuale non consente di perdere tempo”. Rivolgendosi ai giovani, in contrapposizione con gli errori delle precedenti generazioni, Bonomi li esorta a "respingere con tutto l'entusiasmo l'idea che le riforme profonde in Italia non si possano fare, che la nostra Pubblica amministrazione non possa funzionare, che non si possa invertire la curva demografica come è stato fatto in Francia".