De Luca: "La Campania regge, ma occorre prudenza".

Una tendenza all'aumento dei ricoveri in ospedale. Il dato emerge dall'ultimo bollettino sulla diffusione del Covid diramato dall'Unità di Crisi Regionale. I nuovi casi di persone affette da virus registrati in Campania sono 2173, su 13.657 tamponi molecolari e test antigenici esaminati.

Tasso di contagio in leggera flessione perché passa dal 16,18% al 15,91%. Si registra un decesso nelle ultime 48 ore. E veniamo ai ricoveri. Nei reparti di terapia intensiva sono 12 i posti letto occupati da pazienti Covid (uno in più rispetto al dato precedente), nei reparti di degenza ordinaria sono invece 265 (sette in più).

"Registriamo una crescita del contagio Covid, per il momento reggiamo, ma bisogna essere prudenti", ha detto nella consueta diretta del venerdì il presidente De Luca che ha raccomandato ancora una volta l'utilizzo della mascherina nei luoghi affollati.

Ripartono intanto gli open day vaccinali dell'Asl Napoli 3 Sud. Appuntamento domani a Sorrento, nella scuola Torquato Tasso, dalle 10:00 alle 13:00, e a Castellammare di Stabia, nell'area di Marina di Stabia dalle 9:30 alle 13:30. Oltre al vaccino anticovid sarà somministrato anche quello contro l'influenza stagionale.