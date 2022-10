Dema, secondo giorno di sciopero

Davanti allo stabilimento della CAM di Paolisi, in provincia di Benevento, gli operai seguono sugli smartphone dei loro delegati il vertice sindacale del gruppo Dema, la loro vertenza.

Sono al secondo dei tre giorni di sciopero: cancelli presidiati, nessuno entra come a Somma Vesuviana, dove ha sede il principale dei quattro stabilimenti del gruppo impegnato nel settore aeronautico.

Oltre 700 lavoratori in tutto, quasi il 70% impiegato nei due stabilimenti campano.

A Paolisi si producono pezzi di aereo e di materiale composito per importanti clienti che via via hanno portato altrove le loro commesse.