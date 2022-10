Donne, vita e libertà. Il grido degli attivisti iraniani a Napoli

Tanti i giovani in piazza per chiedere più diritti

Donne, vita, libertà. È il canto che risuona alla Galleria Principe di Napoli, dove la comunità iraniana in città si è riunita per sostenere la protesta contro il regime teocratico in Iran, dopo la morte di Mahsa Amini, uccisa dalla “polizia della morale” perchè colpevole di non portare adeguatamente il velo, proteste che vedono ogni giorno centinaia di arresti e decine di morti.

Manifestazioni si sono tenute in tante piazze italiane; a Napoli la protesta dei giovani che vogliono vivere la loro vita liberamente ha raccolto il sostegno delle associazioni La Comune e 3 Febbraio.

Nel servizio le voci degli attivisti iraniani a Napoli e di Gianluca Petruzzo dell'associazione 3 Febbraio.